Bologna ancora a caccia della salvezza, Fiorentina che invece non ha più niente da chiedere al campionato vista la situazione di classifica. Ma è derby dell'Appennino al Franchi e l'edizione odierna del Corriere di Bologna ne parla anche in prima pagina, con un piccolo spazio in taglio alto: "Mihajlovic scalda il derby con Firenze".