Corriere di Bologna in taglio alto: "Sinisa rivuole i tifosi. Forse mille al Dall'Ara"

Per l'amichevole contro il Parma il Bologna vorrebbe avere anche il pubblico sugli spalti. Giusto un migliaio, come accaduto già con il Napoli nei test a Castel di Sangro. A scriverlo è il Corriere di Bologna, che in prima pagina titola così nel suo taglio alto: "Per la prima con il Parma Sinisa rivuole i tifosi. Forse mille al Dall'Ara".