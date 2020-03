Corriere di Bologna in taglio alto: "Zaccheroni e Tokyo: non si arrenderanno"

"Zaccheroni e Tokyo: non si arrenderanno". E' questo il titolo che il Corriere di Bologna in prima pagina dedica al calcio. L'allenatore italiano ha vissuto in Giappone ed è certo che il Comitato Olimpico farà di tutto per non rinviare le Olimpiadi di Tokyo, che dovrebbero cominciare - salvo rinvii - il prossimo luglio.