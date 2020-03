Corriere di Bologna in taglio basso: "Partenza flop e la Lazio ne approfitta"

Il Bologna cade su un campo ostico come quello della Lazio, adesso prima in classifica, a causa di un gol di Luis Alberto e un altro di Correa arrivati nel primo tempo, sicuramente la frazione giocata peggio dagli uomini di Mihajlovic. E il Corriere di Bologna oggi in edicola titola così in prima pagina: "Partenza flop e la Lazio ne approfitta", si legge in taglio basso.