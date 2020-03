Corriere di Bologna intervista Paolo Rossi: "Impensabile senza calcio"

In Italia s'è fermato tutto in seguito all'emergenza Coronavirus. Il calcio, a quanto pare, prima di un mesetto almeno sarà solo parlato e non più giocato. E il Corriere di Bologna si concentra proprio su questo nella sua intervista a Paolo Rossi, il cui titolo viene riportato in prima pagina in taglio alto: "Impensabile senza calcio".