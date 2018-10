Corriere di Bologna: "Inzaghi e De Zerbi, due filosofie a confronto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Difesa e ripartenza vs tridente e bel gioco: Insigne e De Zerbi, due filosofie a confronto". In vista di Sassuolo-Bologna è questa l'apertura delle pagine sportive del Corriere di Bologna, che si sofferma sul modo di far giocare le proprie squadre dai due allenatori, completamente agli antipodi.