© foto di Mattia Verdorale

"Irriconoscibili". Titola così il Corriere di Bologna questa mattina in edicola in prima pagina in riferimento alla sconfitta del Bologna in casa dell'Udinese: "Un Bologna spento e senza idee perde a Udine subendo l'ennesimo gol di testa. Quasi nulle le occasioni, nel finale espulso Soriano. Rossoblù a corte di gioco, non reagiscono. Male l'attacco".