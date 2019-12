Corriere di Bologna: "Juan Jesus e Barrow: il Bologna vuol far presto"

Il Corriere di Bologna dedica spazio al mercato della formazione rossoblù. "Juan Jesus e Barrow: il Bologna vuol far presto" scrive il quotidiano bolognese. Per la difesa, da giorni l’obiettivo rossoblù è il ventottenne brasiliano Juan Jesus della Roma, per l'attacco si pensa a Barrow dell'Atalanta. Sinisa chiede rinforzi immediati. Intanto di sicuro si aggregherà al gruppo Nicolas Dominguez, in partenza dall’Argentina.