Corriere di Bologna, l'ad Fenucci: "Al lavoro per capire come finire la serie A"

vedi letture

"Al lavoro per capire come finire la serie A". Questo il titolo a pagina 10 che il Corriere di Bologna scrive riportando le parole dell'Ad del Bologna Claudio Fenucci. Queste alcune sue dichiarazioni: "La data del 19 marzo per la ripresa degli allenamenti era stata indicata in via del tutto ipotetica, poi i casi di positività in alcune squadre e lo slittamento della ripresa dell’attività agonistica ha fatto in modo che le date non abbiano molto senso. Ci sono riunioni giornaliere con la Lega per verificare la situazione e cercare di capire come concludere i campionati".