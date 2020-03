Corriere di Bologna, l'ad Fenucci: "Impossibile pianificare ora, ma no polemiche"

La pandemia di Coronavirus ha messo in standby il mondo del calcio e in casa Bologna, oltre allo sport in generale, s'è fermato anche il discorso stadio. Il Corriere di Bologna oggi in edicola riporta un'intervista dell'amministratore delegato Claudio Fenucci: "E' impossibile pianificare ora. Ma no a polemiche inutili", si legge nel titolo del quotidiano.