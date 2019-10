Corriere di Bologna: "L’algoritmo del Bologna"

"L’algoritmo del Bologna". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. La seconda sosta del campionato ha lasciato il Bologna esattamente nel punto in cui era arrivato a maggio: al decimo posto. In questo avvio di stagione la squadra di Mihajlovic ha però messo in mostra vizi e virtù che la collocano al vertice di numerose classifiche di specialità rivelando potenzialità e limiti a volte anche contraddittori di una formazione che non sembra comunque destinata all’anonimato. Scendendo nel dettaglio, sono ben dodici le voci statistiche che vedono il Bologna nella Top 5 delle squadre di Serie A.