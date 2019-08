© foto di Mattia Verdorale

"L’esodo dei tifosi rossoblù al Bentegodi". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Bologna scalda i motori in vista dell’esordio in campionato. Al netto di una squadra ancora da completare nell’organico, i tifosi sentono il richiamo del campo e sono pronti ad invadere lo stadio Bentegodi di Verona con numeri che somigliano ad un esodo. I 1.642 biglietti disponibili per il settore ospiti sono infatti stati esauriti ieri ed allora il club scaligero ha deciso di aprire la vendita di altri 1.200 tagliandi già presi d’assalto dal tifo rossoblù.