Corriere di Bologna: "L'incubo virus ferma il Bologna"

"L'incubo virus ferma il Bologna", titola il Corriere di Bologna oggi in prima pagina. Ieri il comunicato ufficiale in cui veniva riportata una sospetta positività in uno dei componenti dello staff di Sinisa Mihajlovic: oggi per la squadra riprenderanno gli allenamenti individuali. Se il caso dovesse essere confermato la squadra sarà isolata per due settimane.