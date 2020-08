Corriere di Bologna: "L'ultima lezione di mister Sinisa"

"L'ultima lezione di mister Sinisa", titola il Corriere di Bologna in taglio alto di prima pagina. Oggi a Casteldebole sarà l’ultimo giorno di scuola prima della recita finale di domani sera contro il Torino che segnerà la fine dei 90 giorni più inattesi della ultracentenaria storia del Bologna. Un periodo decisamente impegnativo sul piano psicofisico che ha visto i rossoblù di Sinisa Mihajlovic sostenere dodici gare ufficiali di cui cinque con trasferte extraregionali. Lo spazio per il riposo in questi tre mesi è stato invece praticamente azzerato con 13 giorni liberi di cui appena tre dopo il ritorno in campo.