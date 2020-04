Corriere di Bologna: "La A fino a inizio agosto. Il club sceglie Zola per la clausura"

vedi letture

"Bologna, la A fino a inizio agosto. Il club sceglie Zola per la clausura": così il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva. La UEFA detta i tempi per la conclusione dei campionati: in campo fino al 2 agosto, poi le Coppe europee. Per il lungo ritiro sembra averla spuntata quella dell’Admiral Park Hotel di Zola Predosa, già sede della nazionale azzurra del ct Mancini durante il ritiro a Casteldebole nello scorso mese di settembre e dell’Italia Under 21 all’ultimo Europeo.