Sulla prima pagina del Corriere di Bologna c'è spazio anche per il calcio ma più in generale per lo sport bolognese: "La Bologna dello sport, dalla crisi ai successi" scrive il quotidiano. Negli ultimi cento anni, è stata l’unica decade senza uno scudetto. Ma la coda promette sogni e spettacolo. Mihajlovic con i suoi 52 punti (media 1,53) nel 2019 ha lanciato per tutti il ponte verso il 2020-2029. Un decennio che promette il rinascimento: ci sono i tifosi, ci sono i soldi, ci sono i programmi, ci sono le infrastrutture, ci sono i campioni e altri ne potranno arrivare.