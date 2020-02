vedi letture

Corriere di Bologna: "La buona notizia per Sinisa: torna Soriano"

"La buona notizia per Sinisa: torna Soriano", titola il Corriere di Bologna nelle pagine sportive. Mihajlovic riscopre il piacere della scelta almeno in due reparti su tre. Gli allenamenti degli ultimi giorni hanno infatti restituito al tecnico rossoblù non soltanto una rosa numericamente valida ma addirittura anche una concreta speranza riguardo le condizioni di Soriano. Il fantasista rossoblù ieri ha lavorato parzialmente con il gruppo dopo la forte contusione alla coscia sinistra riportata nella vittoria di Roma e da oggi dovrebbe tornare completamente disponibile seguendo il percorso già svolto in settimana da Sansone e Medel.