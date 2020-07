Corriere di Bologna: "La carica di Sinisa: battere il Sassuolo"

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola in taglio alto: "La carica di Sinisa: battere il Sassuolo". Sinisa Mihajlovic traccia la strada: non c’è tempo per festeggiare il colpaccio sul campo dell’Inter, poiché stasera il Bologna è impegnato in uno scontro diretto ospitando il Sassuolo al Dall’Ara in notturna. I neroverdi, in serie positiva da quattro turni, sono a un solo punto dal Bologna e il tecnico serbo avvisa il gruppo: "Sono un’ottima squadra, forte davanti e in mediana. Il club ha speso tanti soldi per acquistare giocatori di valore e ci attende una gara difficile: fanno possesso palla e pressano".