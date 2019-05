Corriere di Bologna: "La città è con Mihajlovic, Lazio nodo cruciale"

Sul Corriere di Bologna di oggi ampio spazio dedicato a Sinisa Mihajlovic, tecnico della squadra felsinea. Il parere dell'ambiente sembra unanime: tutti vogliono che il serbo resti sulla panchina degli emiliani, visto che è considerato l'artefice della rinascita del club in questa stagione. Lunedì prossimo c'è la sfida contro il passato di Mihajlovic, la Lazio: gara importantissima perché potrebbe regalare definitivamente la salvezza matematica al Bologna. Anche se, a dire il vero, la permanenza in A può arrivare anche prima, in caso di risultati favorevoli da altri campi.