"La prima volta di Orsolini in Azzurro": così il Corriere di Bologna in prima pagina. Si parla della prima chiamata in Nazionale maggiore per Riccardo Orsolini, esterno offensivo classe '97 del Bologna. Il primo giorno in Nazionale di Orso che canta 50 Special: "Devo tanto a Miha, non vedo l’ora di parlargli" ha detto il giocatore in conferenza stampa.