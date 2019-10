Corriere di Bologna: "La rabbia di Sinisa"

© foto di stefano tedeschi

Tanti errori in difesa, crisi della mediana e i flop di Orsolini e Sansone. Mihajlovic dopo la sconfitta di Udine cancella il giorno di riposo ed il Corriere di Bologna titola: "La rabbia di Sinisa". La sconfitta ha fatto infuriare il tecnico serbo, che ha così tolto il giorno di riposo per fare un allenamento supplementare: il Bologna di domenica è stato il peggiore stagionale sotto tutti i punti di vista. La mancanza del giusto atteggiamento ha fatto sì che il Bologna non desse segni di vita.