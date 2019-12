Corriere di Bologna: "La riscossa di Orso e la vendetta dell'ex"

Nella sezione sportiva del Corriere di Bologna si parla della formazione rossoblù. "La riscossa di Orso e la vendetta dell'ex" scrive il quotidiano bolognese. Il riferimento è a Riccardo Orsolini, esterno d'attacco rossoblù che si prepara a sfidare la sua ex squadra, l'Atalanta. Esordio e gol in Nazionale, stagione non esaltante in rossoblù. Orso può ripartire, dando un dispiacere alla sua ex squadra.