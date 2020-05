Corriere di Bologna: "La rivolta dei medici rossoblù contro le regole Covid-19"

"La rivolta dei medici rossoblù contro le regole Covid-19" scrive il Corriere di Bologna in edicola quest'oggi. L’equipe del club contro il Cts sulla responsabilità nella gestione delle misure anti virus. In particolare, i medici non intendono essere responsabili di un eventuale contagio, anche perché il protocollo per il gruppo squadra non impedirebbe al 100% nuove positività, e le società stesse stanno pensando se dover tutelare o meno i loro dottori.