Corriere di Bologna: "La serie A resta ancora in standby: slitta la ripresa degli allenamenti"

"La serie A resta ancora in standby: slitta la ripresa degli allenamenti". Questo il titolo a pagina 11 sul Corriere di Bologna in riferimento ai rossoblù e agli allenamenti: "Le date per la ripresa degli allenamenti del Bologna a Casteldebole — e di tutte le altre squadre di serie A — rimane in sospeso: l’incontro di ieri tra i vertici del calcio italiano e il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora non ha prodotto alcuna determinazione temporale e tutto lascia pensare che la data per la ripresa delle sedute di allenamento non sarà quella del 4 maggio".