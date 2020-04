Corriere di Bologna: "La Serie A vota per tornare a giocare"

vedi letture

"La Serie A vota per tornare a giocare", titola il Corriere di Bologna oggi in edicola. I club di serie A hanno votato all’unanimità il documento per tornare in campo appena il governo darà il via libera. Esito tutt’altro che scontato del vertice di ieri, che metteva di fronte un’assemblea spaccata con molti presidenti dubbiosi sul futuro del campionato. Ne è uscita invece una serie A compatta che oggi si presenterà al summit con le altri componenti del calcio e con il ministro Spadafora per discutere le modalità di ripresa.