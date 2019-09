"La sosta secondo i rossoblù": questo il titolo dedicato al Bologna nella sezione sportiva del Corriere di Bologna. Per la prima volta dopo diverso tempo, la sosta per le nazionali porta disagi minimi a Casteldebole, quartier generale del Bologna: solamente 6 giocatori convocati e buon per lo staff tecnico rossoblù, che può approfittare di due settimane piene di lavoro con l'infermeria vuota e a gruppo quasi completo per riportare tutti a pari livello, dopo un'estate un po' accidentata.