Corriere di Bologna: "La squadra di Mihajlovic si scopre piccola nell'era dei 5 cambi"

"Con i cinque cambi si soffre. E il Bologna diventa piccolo": questa l'analisi che il Corriere di Bologna propone all'interno dell'edizione odierna. Dopo il lockdown i rossoblù sono crollati a fondo classifica, e dalla panchina Mihajlovic non ottiene grande supporto: "I rossoblù - scrive il quotidiano - zoppicano e viaggiano al ritmo di un punto a partita (16 punti in 16 gare a cavallo dei due tornei) e dalle varie statistiche emerge che la squadra di Mihajlovic vada generalmente in crisi nei secondi tempi". Con i cinque cambi i felsinei avrebbero bisogno di più alternative credibili, e in un certo senso lo aveva fatto intuire lo stesso Sinisa a inizio stagione.