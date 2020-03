Corriere di Bologna: "La svolta di Orsolini: "È merito di Sinisa. Mi consiglia i libri"

"La svolta di Orsolini: "È merito di Sinisa. Mi consiglia i libri". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Bologna riporta con le parole dell'ala del Bologna Riccardo Orsolini in un'intervista rilasciata alla pagina Instagram Cronache di Spogliatoio. "Questa situazione è un dramma un po’ per tutti. Per quanto riguarda il nostro lavoro, non uscire di casa e non fare attività fisica è un po’ dura: non ho una villa con piscina e palestra, mi adatto come posso correndo sul tapis roulant che sfrutto anche per svagare la mente. Allenarsi e giocare manca parecchio", ha detto l'attaccante rossoblù.