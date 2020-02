vedi letture

Corriere di Bologna: "La zona Mihajlovic non tradisce mai"

"La zona Mihajlovic non tradisce mai": così il Corriere di Bologna in prima pagina. Ancora un punto conquistato in rimonta e nel finale dagli uomini di Sinisa Mihajlovic. Con quello di Palacio contro l'Udinese sono cinque i gol arrivati dopo il 90esimo: quattro sono stati decisivi. Era già successo, in casa, al 93’ di Bologna-Spal (Soriano), al 95’ di Bologna-Parma (Dzemaili) e al 95’ di Bologna-Fiorentina (Orsolini). La quinta è stata l’ininfluente autorete di Faragò nella sconfitta per 3-2 rimediata a Cagliari.