Corriere di Bologna: "Mazzone: 'Bologna sempre nel mio cuore'"

vedi letture

In tempi di calcio non giocato si può guardare al futuro ma anche al passato. E così il Corriere di Bologna ha sentito Carlo Mazzone, decano degli allenatori italiani. Titolando, poi, in un riquadro in prima pagina: "Mazzone: 'Bologna sempre nel mio cuore'".

Nelle pagine interne, invece, la titolazione è la seguente: "Carletto, fenomeno social a 83 anni: 'Mando un abbraccio a Sinisa'. Il nipote gestisce i suoi profili, ma lui legge tutto: 'Bologna è sempre nel mio cuore'".