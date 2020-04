Corriere di Bologna: "Medel ai saluti: 'Ritorno in Cile più vicino'"

"Medel ai saluti: 'Ritorno in Cile più vicino'" scrive il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva a pagina 11 quest'oggi. Le parole del centrocampista rossoblù a Canal de Futbol lasciano intendere una volontà precisa di tornare in patria: "Sto benissimo in Italia però penso che il mio ritorno in Cile sia vicino. Ho 32 anni quindi sono a un passo dalla conclusione della mia carriera. Fisicamente sto bene, mi sento bene e spero di tornare presto in Cile".