"C'è la Roma. Messaggio di Sinisa: 'Avanti con la nostra identità'": scrive così il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva. Mihajlovic non sarà all’Olimpico per l'anticipo di questa sera ma carica ugualmente la squadra. Il tattico De Leo alla vigilia: "Ci ha detto di continuare sulla lunghezza d’onda delle ultime settimane, stiamo avendo un processo di crescita e un cambio di mentalità culturale. Non dobbiamo smarrirci di fronte alle difficoltà e non dobbiamo smarrire la nostra identità di gioco anche contro le squadre più importanti".