© foto di Pierpaolo

"E Sinisa si gioca mezza salvezza in casa contro il Sassuolo". Titola così in prima pagina il Corriere di Bologna, che alza la pressione sui felsinei in vista del derby emiliano in scena oggi. Un derby che la formazione rossoblù giocherà d'attacco, come fatto da capire da Mihajlovic in conferenza stampa, alla ricerca costante del gol da tre punti.