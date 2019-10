Corriere di Bologna: "Miha non fa esperimenti con la Samp"

© foto di Wilman

"Mihajlovic non fa esperimenti. L’usato sicuro per battere la Samp. Settimana di prove ma i titolari hanno la fiducia di Sinisa. Oggi allenamento anticipato". Questa la lunga titolazione interna scelta quest'oggi dal Corriere di Bologna per analizzare le vicende del club felsineo, alla vigilia del match contro i blucerchiati.