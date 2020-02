vedi letture

Corriere di Bologna, Mihajlovic: "Bravi ma il difficile inizia ora"

Il discorso di Sinisa ai suoi ragazzi: "Bravi ma il difficile inizia ora". Così il Corriere di Bologna in prima pagina quest'oggi. Assente ieri ma da oggi regolarmente in plancia di comando, Mihajlovic ha mandato un messaggio chiaro ai suoi: "Le prossime due gare interne contro Genoa e Udinese saranno da affrontare senza commettere errori", per non rovinare il lavoro compiuto nelle ultime settimane inanellando tre vittorie consecutive.