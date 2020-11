Corriere di Bologna: "Mihajlovic, decideranno gli episodi". Con la Samp recuperate 6 pedine

vedi letture

Sinisa Mihajlovic recupera ben sei calciatori infortunati per la trasferta di Genova contro la Sampdoria: Hickey, Schouten, Medel, Mbaye, Sansone e Poli figurano nell’elenco dei 24 convocati. In infermeria, dunque, restano solo Skov Olsen e Dijks, come sottolineato dal Corriere di Bologna oggi in edicola. Il titolo del quotidiano è sulla conferenza dell'allenatore rossoblù: "La Samp ha qualità, decideranno gli episodi".