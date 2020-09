Corriere di Bologna: "Mihajlovic negativo al secondo tampone. Torna subito in campo"

Superato anche lo scoglio Covid per Sinisa Mihajlovic: "Mihajlovic negativo al secondo tampone. Torna subito in campo", titola in taglio alto nell'edizione odierna il Corriere di Bologna. Sospiro di sollievo in casa rossoblù per l'allenatore serbo: quarantena conclusa, oggi tornerà a guidare i suoi in allenamento a Casteldebole.