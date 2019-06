Corriere di Bologna: "Mihajlovic punta Inglese"

© foto di WilMan

"Il Bologna di Sinisa punta Roberto Inglese". Così, nel taglio alto in prima pagina, l'edizione odierna del Corriere di Bologna titola sulla squadra felsinea. Più precisamente sul mercato dei rossoblù, a caccia di una punta che possa garantire le reti necessarie per sognare in grande. Nelle pagine interne, l'approfondimento: "Tutto su Inglese. Mihajlovic vuole a tutti i costi l'attaccante. Il Napoli chiede 30 milioni: Sabatini al lavoro".