Corriere di Bologna: "Mihajlovic: 'Sono un uomo, non un eroe'"

© foto di Wilman

L'apertura dell'edizione odierna del Corriere di Bologna è tutta dedicata al tecnico della squadra felsinea: "Mihajlovic: 'Sono un uomo, non un eroe'. Commozione e forza nelle sue parole: 'Basta lacrime, basta leucemia: vorrei parlare di me come allenatore'. La cautela dei medici che lo hanno in cura al Seragnoli: 'Cinque anni per avere il bollino della guarigione, ma lo restituiamo alla comunità'", la titolazione completa in prima pagina su Miha.