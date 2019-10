Corriere di Bologna: "Mille di questi giorni"

© foto di stefano tedeschi

La serata di gala per i 110 anni rossoblù era cominciata con «La sera dei miracoli» di Lucio Dalla e con Giorgio Comaschi a scandire la lettura di Pier Paolo Pasolini in cui lo scrittore bolognese, tifoso rossoblù, raccontava il suo rapporto con il calcio e con il Bologna. Ma il momento più emozionante è arrivato alle 20.45. Leggende di Bologna e Real Madrid pronte a cominciare e sullo schermo è apparso il videomessaggio di Mihajlovic: «Volevo salutarvi anche io. Mi spiace non essere con voi, sono uscito dall’ospedale martedì e avevo tanta voglia di andare a trovare mia moglie e i miei figli, credo che mi scuserete. Volevo ringraziare tutti voi, tutti tifosi del Bologna e società, per quello che avete fatto per me in questo momento in cui mi siete stati vicini e mi avete dato tanta forza». E così l'edizione odierna del Corriere di Bologna titola sulla serata di ieri: "Mille di questi giorni"