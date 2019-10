"Missione compiuta". Così titola in prima pagina l'edizione del Corriere di Bologna. Missione compiuta. Per continuare a giocare (e divertire) in serenità servivano i tre punti e i tre punti sono arrivati. Risolvono prima Palacio con un colpo da biliardo e dopo 11 passaggi di fila, nel finale Bani in scivolata. Un pareggio poteva risultare se non letale, assai fastidioso per la classifica. Passo falso da evitare con la Samp, ultima in classifica ma meno peggio di altre e con Ranieri in panca.