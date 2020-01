© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna oggi in edicola alza l'asticella della squadra rossoblu, titolando: "Missione Europa in quattro tappe". La prima vittoria del 2020 colta con notevole autorità al Mazza di Ferrara porta sorrisi in casa rossoblù: i 27 punti piazzano nuovamente la squadra di Sinisa Mihajlovic al decimo posto, diventato ormai una probabile asticella per il giudizio su questa stagione. E ora il Bologna si trova di fronte una notevole occasione, offerta dal calendario, per accreditarsi come squadra da parte sinistra della graduatoria: tre gare casalinghe nei prossimi quattro turni di serie A, contro Brescia, Genoa e Udinese, inframezzate dalla complicata sfida contro la Roma all'Olimpico.