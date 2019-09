Corriere di Bologna: "Moduli, show e gol subiti"

"Moduli, show e gol subiti". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Bologna-Roma in programma domenica pomeriggio al Dall’Ara sembra una sfida allo specchio: due squadre che si somigliano molto, per caratteristiche e assetto, pur avendo ognuna i propri obiettivi e partendo in questa serie A per fare campionati diversi, anche se i rossoblù arrivano all’appuntamento con due punti di vantaggio sui giallorossi.