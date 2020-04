Corriere di Bologna: "Montreal e Bologna, doppia crisi Saputo"

"Montreal e Bologna, doppia crisi Saputo". Così il Corriere di Bologna titola, nel taglio alto della prima pagina odierna, sui problemi economici che potrebbero riguardare il patron dei felsinei in campo sportivo, viste le perdite attese anche in Canada, sede dell'altro club di proprietà del magnate statunitense. Nelle pagine sportive interne la titolazione è la seguente: "Bologna piange, Montreal non ride Il virus e la doppia crisi di Saputo. In Canada ipotesi stop fino al 31 agosto: il rischio di perdite pesanti. L’impatto sui rossoblù".