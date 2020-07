Corriere di Bologna: "Musa, è sempre l’ora del gol: l’Europa passa da Barrow"

"Musa, è sempre l’ora del gol: l’Europa passa da Barrow". Titola così a pagina 10 il Corriere di Bologna in riferimento all'attaccante ex Atalanta: "È arrivato al Bologna in gennaio e in poche partite ha portato dieci punti. Può essere l’uomo della svolta. I punti di distacco dal Milan, settimo, sono rimasti cinque e l’attaccante arrivato dall’Atalanta per 13 milioni più bonus nel mercato di gennaio continua ad incidere in modo decisivo sui destini rossoblù".