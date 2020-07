Corriere di Bologna: "Musa fa festa, ma non basta. La corsa per l’Europa resta aperta"

"Musa fa festa, ma non basta. La corsa per l’Europa resta aperta" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina analizzando il pari tra Bologna e Cagliari. Al Dall’Ara c’era in palio il ruolo di inseguitrice al settimo posto del Milan che vale l’Europa League. Barrow non delude e apre le marcature, ma il Cagliari pareggia con Simeone. La corsa per il sogno Europa resta aperta.