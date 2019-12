© foto di stefano tedeschi

Il Bologna vince a Napoli ed il Corriere di Bologna titola: "Nel segno di Sinisa". Sotto il segno di Sinisa il Bologna risorge. Lo fa ribaltando il Napoli di Ancelotti e sfuggendo nel recupero al pareggio di Lorente annullato per fuorigioco. Tre punti di platino per i rossoblù che con questo 2-1 risalgono a metà classifica con la Viola a 6 punti dalla terz’ultima. Il ritorno di Mihajlovic, con le sue legittime richieste e le azzeccate scelte tecniche, viene festeggiato come in un favola con tanto di thriller finale risolto dal VAR.