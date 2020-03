Corriere di Bologna: "Nella domenica delle zone rosse il calcio gioca e scatena polemiche"

"Nella domenica delle zone rosse il calcio gioca e scatena polemiche": così il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva, a pagina 7. Il Bologna, dal canto suo, tornerà ad allenarsi quest'oggi, iniziando a preparare la sfida con la Juve che, almeno per il momento, resta in programma per venerdì alle 20.45. Il club oggi avrà una riunione operativa per stilare le varie misure logistiche per la gara, anche se la sensazione generale è che domani la serie A possa essere stoppata.