Corriere di Bologna: "Nico-Svanberg, la sfida sulla trequarti"

"Una maglia tra Nico e Svanberg. Bologna, la sfida sulla trequarti": questo il titolo del Corriere di Bologna dedicato alle ultime vicende rossoblù. Contro il Genoa non ci sarà Soriano: Dominguez e lo svedese in ballottaggio per rimpiazzarlo. Roberto Soriano salterà Bologna-Genoa di domani ed è a rischio anche per Bologna-Udinese di sabato prossimo, Mihajlovic studia le alternative.