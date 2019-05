Una prima pagina (quasi) totalmente dedicata al club rossoblù. Il Corriere di Bologna, in vista del derby salvezza di questa sera tra i felsinei e il Parma, titola a tutta pagina così: "Non fermarti ora", con annessa una foto della squadra che scende in campo. Nel sottotitolo si legge: "Al Dall'Ara il Bologna deve tornare a vincere se vuole mantenere a distanza le inseguitrici, Mihajlovic: 'Giocheremo per vincere'".